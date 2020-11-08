الحلبوسي يستقبل الوفد السعودي ويؤكد دعمَ السلطة التشريعية لتعزيز عمل المجلس التنسيقي

2020/11/08 | 18:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، أعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي، الذي يعقد اجتماعاته في العاصمة بغداد، بحضور عددٍ من رؤساء اللجان النيابية والأمين العام لمجلس الوزراء السيد حميد الغزي، حيث ناقش اللقاء اتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقَّعة بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأكد سيادته دعمَ السلطة التشريعية لتعزيز عمل المجلس التنسيقي، بما يسهم في تنفيذ خططه على أرض الواقع وفقا للمصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة، والعمل على تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية والإسلامية والعربية والآسيوية.

من جهته، عبَّر الوفد عن رغبة المملكة العربية السعودية وحرصها على الانفتاح والتعاون مع العراق في المجالات كافة، مؤكدين بأنَّ هذه الزيارة ستكون تمهيداً لزيارات رسمية أخرى.



هذا ونقل الوفد السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الشورى السعودي إلى سيادته، كما حمَّلَ سيادته تحياته لقيادة المملكة وشعبها.

وضم الوفد السعودي كلاً من وزير البيئة والمياه والزراعة السيد عبد الرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السيد بندر الخريف، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السيد عبد الرحمن الحربي، ووكيل وزير الطاقة السيد عابد السعدون، ووكيل وزارة الاستثمار السيد عايض العتيبي، والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية السيد صالح السلمي، وسفير المملكة العربية السعودية لدى العراق السيد عبد العزيز الشمري.

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