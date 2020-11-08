بالصور.. تأمين مسارات نهر دجلة ضمن محاور مكحول والخانوكة

2020/11/08 | 18:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حصنت القوة النهرية للحشد الشعبي، اليوم الاحد، المناطق المطلة على نهر دجلة ضمن مسارات عمليات محكول والخانوكة بمحافظة صلاح الدين.

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