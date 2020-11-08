الحلبوسي يؤكد على دعمَ السلطة التشريعية لتعزيز عمل المجلس التنسيقي العراقي السعودي

2020/11/08 | 18:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، على دعمَ السلطة التشريعية لتعزيز عمل المجلس التنسيقي العراقي السعودي، بما يسهم في تنفيذ خططه على أرض الواقع وفقا للمصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل، اليوم الأحد، أعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي، الذي يعقد اجتماعاته في العاصمة بغداد، بحضور عددٍ من رؤساء اللجان النيابية والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، حيث ناقش اللقاء اتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقَّعة بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات”.

وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء، على “دعمَ السلطة التشريعية لتعزيز عمل المجلس التنسيقي، بما يسهم في تنفيذ خططه على أرض الواقع وفقا للمصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين”، مشيراً إلى “أهمية تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة، والعمل على تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية والإسلامية والعربية والآسيوية”.

من جهته، عبَّر الوفد، بحسب البيان، “عن رغبة المملكة العربية السعودية وحرصها على الانفتاح والتعاون مع العراق في المجالات كافة”، مؤكدين بأنَّ “هذه الزيارة ستكون تمهيداً لزيارات رسمية أخرى”.

كما نقل الوفد السعودي، تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الشورى السعودي إلى رئيس مجلس النواب، كما حمَّلَ الحلبوسي ايضا تحياته لقيادة المملكة وشعبها.

وضم الوفد السعودي كلاً من وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبد الرحمن الحربي، ووكيل وزير الطاقة عابد السعدون، ووكيل وزارة الاستثمار عايض العتيبي، والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية صالح السلمي، وسفير المملكة العربية السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري.

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