بعد مطالبته باعادة فرز الاصوات يدويا.. نجل ترامب يتعرض للسخرية على تويتر

2020/11/08 | 18:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

بين لموقع رو ستوري الامريكي ، انه وفي الوقت الذي ظل فيه الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب هادئا الاحد ولم يطلق اي تغريدة على غير عادته خرج نجله ايريك بمطالبة غريبة لاعادة فرز الاصوات في كل الولايات يدويا.

ونقل الموقع في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن ايريك ترامب قوله “يجب ان تكون هناك اعادة فرز يدوية لكل بطاقات الاقتراع في البلاد لمعرفة من فاز بالفعل في الانتخابات “.

واضاف أنه “في حين أن ترامب ومناصريه لم يتوصلوا بعد إلى أي دليل على تزوير الناخبين في انتخابات شهدت فوز بايدن على الرئيس بأربعة ملايين صوت ، أصر الابن الأوسط للرئيس على ضرورة مراجعة كل صوت – مما أدى إلى قدر كبير من السخرية من مستخدمي تويتر”.

وقالت احدى مستخدمات التطبيق وتدعى ادريانا روبيلدو ” لقد خسرت ، فغادر بلطف رجاء ” ، فيما قالت الصحفية فيكتوريا ” مالذي دهاكم ايها الجمهوريون ، فقد كان هناك محامون مستقلون يراقبون الانتخابات وعملية العد ، هل تريد الاعادة من اجل تمكين والدك مرة اخرى ، ان عدم وجود دليل لاينفعك امام الحقائق لذا من الافضل لكم ان تحزموا حقائبكم “.

وسخر احد المستخدمين من ايرك ترامب ” ايها الولد المسكين ، انك تحاول ان تفعل اي شيء من اجل ان لاتدخل السجن” ، فيما قال آخر ” لماذ تريد اعادة العد هل تريد ان تخسر مرتين ام انك مولع بالعقوبة ؟ “.



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