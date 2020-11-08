ترامب متمسكاً: هذه انتخابات مسروقة

2020/11/08 | 18:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

جدد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأحد، موقفه من نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدا أنها "انتخابات مسروقة".

وقال ترامب، إن "هناك ادعاءات بشأن التصويت يجب النظر فيها"، مشيرا إلى "وجود إفادات بحدوث عمليات احتيال".

وكتب ترامب على "تويتر"، "يجب أن ننظر في الأصوات، نحن في بداية مرحلة الجدولة، رأينا عددا من الإفادات حول عمليات احتيال تعرض لها بعض المصوتين ويجب النظر فيها".

وتابع ترامب: لدينا تأريخ من مشاكل الانتخابات في هذا البلد".

وأضاف: "إذا ثبت وجود أي مشكلة في عمليات التوثيق، فإن ذلك سيؤثر على كل الانتخابات بطريقة خطيرة".

وأعلنت حملة ترامب، اليوم الأحد، أنها رفعت دعوى قضائية تتعلق بـ"الأصوات المرفوضة" في ولاية أريزونا التي فاز فيها جو بايدن، ولا سيما في مقاطعة ماريكوبا".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

المصدر: وكالات

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