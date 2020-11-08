بالصور.. مراسيم اربعينية المناضل صلاح كويخا

2020/11/08 | 19:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت يوم الاحد، بمدينة كلار، مراسيم خاصة باربعينية المشرف السابق على ادارة كرميان صلاح كويخا الذي وافته المنية اثر اصابته بفايروس كورونا.

وتسلم صلاح كويخا منصب المشرف على ادارة كرميان لسنوات عديدة وكان من البيشمركة القدامى للاتحاد الوطني الكوردستاني.

PUKmedia خاص‌

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