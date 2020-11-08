النزاهة تقف على تفاصيل مشروع تضمن 'حالات غش' في تنفيذه

2020/11/08 | 19:08 - المصدر: NRT عربية

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تواصل اجتماعي

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، انها وثقت تفاصيل أحد المشاريع المنفذة في محافظة الديوانية، بعد ورود معلومات على وجود حالات غش فيه.

جاء ذلك في بيان لدائرة التحقيقات الهيئة تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (8 تشرين الثاني 2020)، ذكرت فيه انه تم "تأليف فريقا للتحقيق في مزاعم فساد في إحدى المشاريع المنفذة في إحدى الجزرات الوسطية بمحافظة الديوانية".

واضاف البيان، إنه تم "تألف فريق عمل برئاسة مدير مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة؛ للوقوف على المعلومات التي تضمنها مقطع فيديو نشره أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي، الذي استعرض فيه حالات غش بأحد المشاريع المنفذة في المحافظة، وتوجه صباح اليوم الثاني لبث الفيديو إلى موقع المشروع ووقف بشكل مباشر على تفاصيل تنفيذه".

وتابع، أن "الفريق، وبعد توثيق تفاصيل المشروع، انتقل إلى مديرية البلدية في المحافظة؛ لغرض الوقوف على أولياته وتحديد الجهتين المنفذة والمشرفة عليه".

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