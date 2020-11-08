الكاظمي يتحرك نحو إغلاق المنافذ غير الرسمية: لقاء برئيس الهيئة

2020/11/08 | 19:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، في مكتبه رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي لمناقشة عدة مواضيع ذات الصلة بعمل المنافذ الحدودية.



وأكد رئيس الوزراء بحسب بيان عن إعلام هيئة المنافذ الحدودية، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 تشرين الثاني 2020)، على "أهمية إغلاق المعابر غير الرسمية لما تشكله من سلبيات على واقع الاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي، وكذلك العمل على إنشاء المختبرات الفاحصة للبضائع المستوردة وإخضاعها إلى محددات عمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".

وشدد على "أهمية التنسيق المشترك بين الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية للحصول على التكامل وحسن الأداء مما ينعكس إيجاباً في تحقيق الإيرادات الداعمة للموازنة الاتحادية ومكافحة التهريب والتزوير والهدر بالمال العام".

وأكد اللقاء على "أهمية إعمار المنافذ الحدودية لتكون واجهة حضارية، وكذلك محاسبة الكوادر الفاسدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

واستعرض رئيس الهيئة، الوائلي "الإجراءات المتخذة لتعزيز الواقع الامني في المنافذ الحدودية وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بذلك مما شكل واقعا أمنيا عكس فرض هيبة الدولة في المنافذ كافة"، مبينا "دور الهيئة الريادي وملاكاته في تطبيق استراتيجية محكمة ومدروسة للسيطرة في أداء مهامها وتفعيل دورها الرقابي والتدقيقي مما انعكس ذلك في ضبط العديد من المخالفات وتعظيم الإيرادات الحكومية لتخطي الأزمة الاقتصادية الراهنة".

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