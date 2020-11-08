ديالى تدعم المحافظات بـ5 الاف فسيلة من أجود أصناف النخيل

2020/11/08 | 19:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

أعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الاحد، بتسويق اكثر م 5 الاف فسيلة من اجود اصناف النخيل العراقية الى المحافظات.

وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس التميمي لـ /المعلومة/، إن “ديالى تشهد منذ سنوات حركة نشاط غير مسبوقة في قطاع انتاج فسائل النخيل خاصة الاصناف النادرة من التمور من خلال مراكز تابعة للقطاع الخاص باعتباره تحول الى نشاط مربح بسبب وجود اقبال متزايد من كل المحافظات وخاصة الجنوبية والوسطى”.

وأضاف، ان “اكثر من 5 الاف فسيلة تم تسويقها الى العديد من محافظات البلاد وخاصة الجنوبية خلال الموسم الحالي تشكل اكثر من 30 صنف نادر من التمور العراقية”، لافتا الى أن “ما يحدث خطوة غير مسبوقة على مستوى ديالى منذ سنوات طويلة وبدات بالفعل العديد من المحافظات تتدفق لشراء الاصناف النادرة من التمور بسبب الاسعار الجيدة والنوعيات المميزة لاشجار النخيل”.

واشار التميمي الى ان “كثرة مراكز انتاج الفسائل بالطرق التقليدية والحديثة ساهمت في بدء محاولات اعادة بعض البساتين المتضررة في ديالى خاصة التي دمرت بسبب الاضطرابات الامنية السابقة”، مرجحا ان “تتحول المحافظة الى اكبر مركز لانتاج الفسائل على مستوى العراق في غضون سنوات معدودة”.



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