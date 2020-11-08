قصي منير مدرباً للديوانية

2020/11/08 | 19:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أعلن نادي الديوانية الرياضي، تعاقده مع المدرب قصي منير، لقيادة فريق الكرة الاول.

وذكر النادي في بيان تلقته /المعلومة/ ان “النادي سمى الكابتن قصي منير مدرباً وسعيد محسن مساعداً وتيسير عبد الحسين مساعداً والكابتن عدي عمران مساعداً”.

واضاف ان “الادارة سمت الكابتن علي حسين جليل مدرباً للحراس وماجد عبد الحميد مدرباً للياقة البدنية وحسين فرحات معالج ( لبناني الجنسية )”.

يذكر ان الديوانية اقال مدربه سعد حافظ امس السبت.



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