2020/11/08 | 19:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلن قسم الشؤون الهندسية والفنية في العتبة العلوية المقدسة، اليوم الاحد، عن عودة العمل في أرجاء مشروع صحن فاطمة (عليها السلام) .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف العمل في مشروع صحن فاطمة (ع)) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف العمل في مشروع صحن فاطمة (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).