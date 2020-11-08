العنكوشي يعلن المدرب الجديد للديوانية وطاقمه المساعد

2020/11/08 | 19:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن رئيس نادي الديوانية، حسين العنكوشي، الإدارة الجديدة للفريق الأحمر لكرة القدم.

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