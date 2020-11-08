2020/11/08 | 19:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أحصت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، نتائج عمليتها الأخيرة ضد مروجي ومتعاطي المخدرات بمنطقة البتاوين في بغداد.وقال مدير التخطيط والمتابعة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العميد علي حسين للوكالة الرسمية، وتابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، إن “عملية البتاوين التي أشرف عليها وزير الداخلية، شملت جميع صنوف الجريمة وليست فقط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تعلن حصيلة العملية الامنية في البتاوين المركز الخبري الوطني.

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