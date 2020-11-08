فضيحة كبرى تضرب يوفنتوس.. مشاجرة بين نجمي الفريق أمام لاتسيو

2020/11/08 | 19:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

وقعت مشادة كلامية بين لاعبا يوفنتوس خوان كوادرادو وليوناردو بونوتشي، خلال مواجهة لاتسيو، اليوم الأحد، بملعب الأولمبيكو، بالجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وتعادل يوفنتوس مع لاتسيو (1-1)، في مباراة شهدت تسجيل لاتسيو هدف التعادل في الدقيقة 95، بسبب خطأ دفاعي من لاعبي السيدة العجوز.

وكشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن:" المباراة شهدت حالة من التوتر والعصبية بين كوادرادو وبونوتشي، حيث تبادل الثنائي توبيخ بعضهما البعض".

وأوضحت أنه:" في الدقيقة 62، مرر بونوتشي تمريرة خاطئة إلى كوادرادو، وهو ما أثار غضب كوادرادو، الذي سرعان ما قام بتوبيخ بونوتشي".

ولفتت إلى أن:" بونوتشي لم يتحدث مع كوادرادو، إنما أشار إليه بإصبعه مطالبًا إياه بالصمت، وعدم الحديث حتى انتهاء المباراة".

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