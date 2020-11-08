الحشد يعلن إنقاذ مجموعة من صيادي الأسماك تعرضوا لهجوم

2020/11/08 | 19:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلن الحشد الشعبي، الاحد، إنقاذ مجموعة من صيادي الأسماك تعرضوا لهجوم "داعشي" في الزركة بمحافظة صلاح الدين.

وقالت هيأة الحشد في بيان، إن "قوة من قاطع محور الشمال للحشد الشعبي انقذت، مجموعة من صيادي السمك اثناء تعرضهم لهجوم شنه فلول داعش الإرهابي في منطقة الزركة ضمن الحد الفاصل بين قضاء طوزخورماتو ومحافظة صلاح الدين".

وأضافت، "وقد قام الدواعش باحراق العبارة التي كان يستخدمها الصيادون لصيد السمك في نهر الزركة، قبل ان تتوجه لهم قوة من فوج اسد آمرلي لإنقاذهم".

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