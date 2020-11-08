هل ثمة سر دفع المالكي ليكون أول المهنئين العراقيين لبايدن.. ائتلافه يعلق

2020/11/08 | 19:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف النائب في ائتلاف دولة القانون، كاطع الركابي، الأحد، 08 تشرين الثاني، 2020، عن السبب الذي جعل رئيس الائتلاف، نوري المالكي، أول المهنئين العراقيين بفوز جو بايدين بمنصب رئاسة الحكومة الجديدة للولايات المتحدة.

وقال الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العلاقة التي تجمع بايدن والمالكي، قديمة جداً، حتى قبل تسنم باراك اوباما منصب الرئاسة الأمريكية والتي كان فيه بايدن نائباً للرئيس، وهذا الأمر ليس فيه أي اسرار".

واضاف أن "لا تغيير في السياسية الأمريكية بشكل عام بتغير الرؤساء ، لكن ما يختلف الان هو السلوك المتوقع لبايدن الذي سيكون ربما افضل من سلوك الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وهذا الامر سينعكس بشكل ايجابي على الشرق الأوسط والعراق بالتحديد".

وكان رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بعث أمس السبت، برقية تهنئة الى الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن.وقال المالكي في نص التهنئة، التي تلقتها (بغداد اليوم)، "على اثر انتخابكم رئيسا للولايات المتحدة الامريكية، ابعث لكم تحياتي وابارك لكم نيل ثقة الشعب الامريكي الصديق، واتمنى لكم النجاح في مهمتكم الصعبة والتوفيق في معالجة المشاكل والازمات الموروثة التي تواجهكم لتغير صورة امريكا وتطوير العلاقات مع الدول الصديقة والعالم".

وحاز بايدن حتى صباح اليوم الأحد على 290 من اصوات المجمع الانتخابي ما اهله للفوز برئاسة اميركا ، وسبق له بحسب سياسيين عراقيين زيارة العراق 24 مرة.

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