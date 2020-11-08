2020/11/08 | 19:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن يُعلن الرئيس المنتخب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بايدن يُعلن الرئيس المنتخب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بايدن يُعلن الرئيس المنتخب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).