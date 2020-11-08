مؤسسة مام تقدم مساعدات طبية في السليمانية

2020/11/08 | 19:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت مؤسسة مام الانسانية مساعدات طبية على عدة مؤسسات حكومية بمحافظة السليمانية.

وقالت المؤسسة خلال بيان، تابعه PUKmedia: انه " ضمن سلسلة الفعاليات والمشاريع الداعمة للقطاع الصحي والتي تتبناها مؤسسة مام الأنسانية،ساهمت المؤسسة بتوفير المستلزمات الطبية الوقائية بالأضافة إلى أدوات وأجهزة للكشف عن فايروس COVID-19 لـ( جامعة السليمانية، جامعة السليمانية التقنية، مؤسسة بيشمرگة الصحية، مديرية الجوازات، مديرية الاقامة).

وتعمل المؤسسة الفتية بمجال تطوير كوردستان بغض النظر عن الانتماءات الحزبية والفكرية والسياسية، تحت شعار "السلام والتعايش".

ودشنت المؤسسة مهامها بحملة توعوية ضد كورونا، مع ظهور الفايروس في الاقليم شباط 2020، كما قدمت مساعدات طبية وانسانية في كرميان اربيل دهوك زاخو، رانية، حلبجة، خانقين وغيرها.

PUKmedia متابعة‌

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