منظمة عالمية وصحة الاقليم تطلقان حملة للوقاية من كوفيد19

2020/11/08 | 19:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع وزارة الصحة في إقليم كوردستان حملة للوقاية من جائحة كوفيد-19 والتوعية بطرق احتوائها وذلك في مسعى لوقف الارتفاع الأخير في أعداد الإصابات بالفيروس في محافظتي إربيل ودهوك في الإقليم.

واضافت المنظمة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان الحملة تستهدف، وهي الخامسة التي يتم إطلاقها في العراق، نحو أربعة ملايين شخص في المحافظتين، وتتضمن رسائل عن كيفية الوقاية من الفايروس واحتوائه، وتؤكد على أهمية ارتداء قناع الوجه والمحافظة على نظافة اليدين، والتباعد الاجتماعي بين الأشخاص في جميع الأماكن وتحت جميع الظروف.

وبهذا الصدد قال الدكتور أدهم إسماعيل ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في العراق، حسب البيان: "يجب أن يعي المجتمع مسؤوليته ويدرك قدرته على احتواء انتشار الفايروس والتحكم بمستوى انتشار العدوى في البلدات والمدن لحماية الأفراد وعائلاتهم وأحبائهم".

وأضاف قائلا: "إن منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية تشعر الآن بقلق أكبر من قبل نظراً لإن ارتفاع عدد الإصابات بالفايروس في العالم مؤخراً يتطلب المزيد من الخطوات والتحرك باتجاه زيادة وعي المجتمع وتثقيفه لتغيير ممارسات سلوكية معينة تؤثر سلباً على صحة الناس وتعرضهم للإصابة بالفايروس".

ولفتت المنظمة، الى ان الحملة بدأت نشاطاتها التي ستستمر أسبوعاً في محافظة أربيل، وستتواصل اسبوعاً آخر في دهوك بعد ذلك.



وستغطي الحملة أكثر من 20 موقعاً تم اختيارها بدقة من بينها مخيمات اللاجئين والنازحين في المحافظتين المذكورتين.

واوضحت، انه قد تم تدريب وحشد أكثر من 150 متطوعاً للقيام بتوزيع الإمدادات التي تشمل الأقنعة والمواد التعليمية مثل المنشورات واللافتات والملصقات وغيرها من المواد البصرية التي تحمل مجموعة واسعة من رسائل التوعية بالوقاية والإجراءات التي يجب اتخاذها في المنازل والرعاية الصحية، والرسائل التي تدحض المعلومات الخاطئة عن الفايروس، وغيرها من المواد.

وتابعت، ان الحملة استخدمت الحملة كذلك المنصات المتنقلة عند مداخل الأماكن العامة، والعيادات الطبية المتنقلة التي تتجول في الأسواق والمناطق المكتظة، إضافة إلى الشاشات المتحركة التي تعرض تسجيلات فيديو تثقيفية لمنظمة الصحة العالمية، لضمان الوصول إلى الفئات السكانية المستهدفة في مناطق تم تحديدها مسبقاً.

واختتمن المنظمة بيانها، بأنها تود أن تعبر عن امتنانها للمانحين الذين دعموا جهود المنظمة في القيام بمجموعة واسعة من نشاطات التوعية في جميع محافظات العراق تقريباً.



وقد تم تنفيذ هذه الحملة الخامسة للتوعية بجائحة كوفيد-19 والوقاية منها بدعم من شعب وحكومة ألمانيا.

PUKmedia عن اعلام منظمة الصحة العالمية‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة عالمية وصحة الاقليم تطلقان حملة للوقاية من كوفيد19) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة عالمية وصحة الاقليم تطلقان حملة للوقاية من كوفيد19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).