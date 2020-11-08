اصابة نجم المنتخب العراقي ومدرب اللياقة بفيروس كورونا والتطبيعية تتخذ قرارا

2020/11/08 | 19:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مصدر في تطبيعية كرة القدم، ثبوت نتائج مسحة كوفيد 19 خلو وفد المنتخب من فيروس كورونا، باستثناء اللعب علاء عبد الزهرة ومدرب اللياقة مارتن ماجستير الذين ثبت إصابتهما.

وبين المصدر ، أن المنتخب سيتوجه إلى الإمارات يوم غد الاثنين لخوض مباراتين وديتين مع الاردن واوزبكستان تحضيرا للتصفيات المزدوجة كاس العالم قطر 2022 وامم اسيا الصين 2023.

وانتظم 21 لاعبا هم محمد حميد وفهد طالب وجلال حسن وميثم جبار وضرغام إسماعيل وعلاء علي مهاوي وسعد ناطق وعلي فائز ومصطفى محمد جبر وحسين علي ومحمد رضا ومازن فياض ومحمد مزهر ومازن فياض وإبراهيم بايش وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومهند علي كاظم ومحمد قاسم ماجد وحسن رائد وأمجد عطوان.

من جانبه كشف عن تغيير رئيس الوفد الدكتور شامل كامل وتسمية احمد كوجل بدلا عنه.

وقال د.



شامل كامل انه تم تغييري بالزميل احمد كوجل عضو التطبيعية لرئاسة الوفد لاسباب وصفها بالخاصة .

واوضح انه لايوجد أي مشكلة بهذا الشان كوني فضلت البقاء في الوقت الحالي بالعراق وتكليف الزميل احمد كوجك بدلا مني كونه كفاءة ادارية جيدة .

واوضح ان الوفد خضع للاجراءات الوقائية الصحية تنفيذا للبروتوكول الطبي العام بحسب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على جميع الاتحادات التي تقع ضمن مظلة الفيفا وذلك للحفاظ على سلامة الوفود الكروية .

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