العمل تقرر شمول 3 آلاف أسرة براتب الرعاية الاجتماعية

2020/11/08 | 19:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قرر وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، الأحد، شمول 3 آلاف أسرة براتب الرعاية الاجتماعية في محافظة ذي قار.

وقالت وسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (8 تشرين الثاني 2020)، إن "وزير العمل، عادل الركابي، قرر شمول 3 آلاف أسرة براتب الرعاية الاجتماعية في محافظة ذي قار".

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، أعلن اليوم الاحد، صرف راتب المعين المتفرغ لشهر تشرين الأول من عام 2020.

جاء ذلك في بيان لمكتبه الاعلامي تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (8 تشرين الثاني 2020)، قال فيه ان "الركابي، أعلـن صرف راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا من بغداد والمحافظات لشهر تشرين الاول من عام 2020 عن طريق الماستر كارد، من خلال مصارف (الرافدين، والرشيد، وآشور) يوم الاحد الموافق 8-11-2020".

وأضاف البيان، ان "رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة، عصام عبداللطيف محمد، بين ان اطلاق الراتب تم بجهود حثيثة من الوزارة والهيئة ومتابعة الوزير شخصيا مع وزارة المالية لاستحصال التمويل، لافتا الى ان الوزارة تأمل التعاون المستمر من قبل وزارة المالية لصرف راتب المعين المتفرغ للدفعات المقبلة من دون تأخير كون فئة الاشخاص ذوي الاعاقة من الفئات التي هي بحاجة الى رعاية واهتمام خاص".

وتابع البيان، ان "رئيس الهيئة المستفيدين، دعا الى الالتزام بطرق الوقاية لتجنب الاصابة بجائحة كورونا اثناء عملية استلام الرواتب من المنافذ المخصصة".

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