2020/11/08 | 19:44 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حادث حريق اندلاع داخل المطعم السوري الواقع في قضاء الفلوجة حي الشرطة في محافظة الانبار مساء هذا اليوم الاحد ،حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من انقاذ خمسة عمال سوريين الجنسية مع إجراء الإسعافات الأولية وانعاشهم بواسطة اجهزة التنفس قبل نقلهم الى المستشفى الفلوجة العام بعجلات اسعاف الدفاع المدني بعد تعرضهم لحالات اختناق نتيجة استنشاقهم الدخان الكثيف المنبعث من جراء الحريق داخل المطعم .

يذكر ان سبب الحادث كان الاهمال بشروط السلامة والامان .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني ينقذ 5 عمال سوريين من حريق مطعم في الفلوجة 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني ينقذ 5 عمال سوريين من حريق مطعم في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني ينقذ 5 عمال سوريين من حريق مطعم في الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).