العنكوشي يعلن المدرب الجديد للديوانية وطاقمه المساعد

2020/11/08 | 19:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] أعلن رئيس نادي الديوانية، حسين العنكوشي، الإدارة الجديدة للفريق الأحمر لكرة القدم.

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