2020/11/08 | 19:46 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين] أعلن رئيس نادي الديوانية، حسين العنكوشي، الإدارة الجديدة للفريق الأحمر لكرة القدم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العنكوشي يعلن المدرب الجديد للديوانية وطاقمه المساعد
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العنكوشي يعلن المدرب الجديد للديوانية وطاقمه المساعد
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العنكوشي يعلن المدرب الجديد للديوانية وطاقمه المساعد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).