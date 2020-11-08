الغريب .. والسرد العبثي - سعود سالم

2020/11/08 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم عن الحرية والعبث٠٤ - الغريب الرواية العبثيةميرسو،مواطن فرنسي حكمت عليه المحكمة بالإعدام، لأنه ذات يوم على شاطئ البحر في مدينة الجزائر أطلق النار على عربي وأرداه قتيلا.



لن يدافع عن نفسه ولم يندم أو يتأسف على جريمته، سيقول بأن الحادثة كانت بسبب الشمس القوية والتي كانت ساخنة لدرجة لا تطاق.



لا شيء سيجعله يتزحزح عن لا مبالاته المرعبة : لا إعلان إدانته والحكم عليه بالموت، ولا مرافع ......





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