ضبط ’تشكيلة’ أسلحة بعملية مباغتة في بغداد

2020/11/08 | 19:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر أمني، الأحد، بضبط أسحلة غير مرخصة، في منطقة النهروان بالعاصمة بغداد.



وذكر المصدر لـ"ناس" (8 تشرين الثاني 2020) أن "قوة أمنية تلقت معلومات بوجود أسلحة، غير مرخصة، في إحدى المناطق الريفية بالنهروان، حيث تم ضبط بندقية واحدة، وقنبلتين يدويّتين، وأربعة مسدسات".

وأضاف أن "الأسلحة تم تسليمها إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم".

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