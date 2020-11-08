تعرف على الجدول الزمني والآلية القانونية لتنصيب بايدن رئيساً ومغادرة ترامب البيت الأبيض

2020/11/08 | 19:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

بعد الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأميركية، عقب انتزاعه عدة ولايات حاسمة كان خصمه الجمهوري دونالد ترامب قد فاز فيها في 2016، نستعرض لكم بالتسلسل الزمني الآلية القانونية لما سيحصل من الآن حتى يوم تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير/ كانون الثاني.

وسوف تصادق الولايات على نتائج الانتخابات في الفترة بين 10 نوفمبر/تشرين الأولى إلى 11 ديسمبر/كانون الأول على نتائج الانتخابات.

ووفقا لقانون الانتخاب، فإنه وحتى 8 ديسمبر/كانون الأول، يجب أن تكون الولايات قد أنهت عد الأصوات وحل النزاعات وتحديد الفائز بأصواتها في المجمع الانتخابي.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، سيتم تحديث النتيجة النهائية لأصوات المجمع الانتخابي من أصل 270.

وسيتم وصول أصوات المجمع الانتخابي النهائية المصادق عليها من قبل الولايات إلى واشنطن في 23 ديسمبر/ كانون الثاني.

وفي 3 يناير/كانون الثاني، سيؤدي النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الجدد القسم.

وسيجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في 6 يناير/كانون الثاني وتُعرض نتيجة أصوات المجمع الانتخابي النهائية.

وفي 20 يناير/كانون الثاني، سيؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن القسم في يوم التنصيب.

وفي حفل التنصيب، سيؤدي بايدن ونائبته كامالا هاريس اليمين أمام رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، فيما سيتنازل في نفس الوقت ترامب رسميًا عن سلطاته كقائد أعلى للقوات المسلحة.

وعادةً ما يتضمن الحدث أيضًا كلمات وخطبًا من قادة دينيين وعروضًا من الموسيقيين، ومن المحتمل أن تصبح خطط التنصيب أكثر وضوحًا مع اقتراب الوقت.

وشكر بايدن الناخبين، عقب إعلان وسائل إعلام أميركية عن فوزه على الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب.



وقال “أيها الأصدقاء، شعب هذه الأمة قال كلمته.



لقد أعطونا فوزا صريحا، فوزا راسخا”.

وفي أول تصريحات له إثر إعلان فوزه بالرئاسة، غرد بايدن على “تويتر” معلنًا فوزه: “أتشرف بأنكم اخترتموني لأكون رئيس بلدنا العظيم.



العمل الذي ينتظرنا سيكون صعبًا، لكنني أعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لكل الأميركيين، سواء صوتّم لي أم لا.



سأحافظ على الأمانة التي سلمتموني إياها”.

وتهافتت حشود إلى محيط البيت الأبيض في وسط واشنطن مطلقين هتافات وأبواق السيارات للاحتفال بفوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، حسب ما نقلت “فرانس برس”.

ويشكل انتصار بايدن منعطفا تاريخيا لأميركا والعالم بعد أربع سنوات من ولاية رئاسية حافلة بالصراعات السياسية والبلبلة.

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