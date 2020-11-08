الكاظمية تتصدر قائمة الاصابات بكورونا في الكرخ

2020/11/08 | 19:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تصدرت مدينة الكاظمية في بغداد، اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في جانب الكرخ.

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