ديبالا يثير الجدل على مقاعد بدلاء يوفنتوس بسبب كريستيانو رونالدو

2020/11/08 | 20:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أثار الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي الجدل على مقاعد بدلاء فريقه، في شوط مباراة لاتسيو الأول، الأحد ضمن الجولة السابعة من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وطلب أندريا بيرلو مدرب فريق “السيدة العجوز” من ديبالا إجراء عمليات الإحماء في الدقيقة 32 من المباراة، بعدما سقط رونالدو على الأرض بتدخل مع لويز فيليبي لاعب لاتسيو، وكان البرتغالي يصرخ من شدة الألم.

إلا أن النجم البرتغالي سرعان ما عاد إلى الملعب مبديا جاهزيته لاستكمال المباراة بإشارة للجهاز الفني.

ووفقا لشبكة “DAZN” الإيطالية، فإن ديبالا عاد إلى مقاعد البدلاء، قائلا لزملائه “Esta bien el bicho”مع ملامح غاضبة بسبب عدم الدخول إلى الملعب والترجمة الحرفية للجملة “الوحش بخير”.

ولم يلعب ديبالا أساسيا في أي مباراة تواجد بها كريستيانو رونالدو منذ بداية الموسم، ويعتمد بيرلو على موراتا إلى جانب المهاجم البرتغالي في الهجوم.

وفرض لاتسيو التعادل الإيجابي 1-1 على ضيفه يوفنتوس، وهو التعادل الرابع للأخير هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث على جدول ترتيب فرق “الكالتشيو”.



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