الكاظمي يؤكد أهمية إغلاق المعابر غير الرسمية

2020/11/08 | 20:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، في مكتبه رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي لمناقشة عدة مواضيع ذات الصلة بعمل المنافذ الحدودية. وأكد رئيس الوزراء بحسب بيان عن إعلام هيئة المنافذ الحدودية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، على “أهمية إغلاق المعابر غير الرسمية لما تشكله من سلبيات على واقع الاقتصاد …

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