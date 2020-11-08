الدفاع المدني تعلن إنقاذ 5 عمال سوريين من حريق مطعم في الفلوجة

2020/11/08 | 20:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، إنقاذ 5 عمال سوريين من حريق مطعم في الفلوجة. وذكر بيان تلقى “النورنيوز” نسخة منه، أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل المطعم السوري الواقع في قضاء الفلوجة، حي الشرطة، في محافظة الانبار، مساء هذا اليوم”. وأكد البيان أنه “تم انقاذ خمسة …

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