الداخلية تعلن نتائج عملية أمنية ضد مروجي ومتعاطي المخدرات بمنطقة البتاوين

2020/11/08 | 20:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، نتائج عمليتها الأخيرة ضد مروجي ومتعاطي المخدرات بمنطقة البتاوين في بغداد. وقال مدير التخطيط والمتابعة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العميد علي حسين للوكالة الرسمية، وتابعه “النور نيوز” إن “عملية البتاوين التي أشرف عليها وزير الداخلية، شملت جميع صنوف الجريمة وليست فقط المخدرات”، مؤكداً أن …

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