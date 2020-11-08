سي إن إن: زوج ايفانكا يتواصل مع ترامب للاعتراف بنتيجة الانتخابات

2020/11/08 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية نقلا عن مصادر بأن جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس، دونالد ترامب، يتواصل معه لحثه على "الاعتراف" بنتيجة الانتخابات، وبفوز منافسه.وأشارت الشبكة إلى أن تحرك كوشنير زوج ابنة ترامب ايفانكا تم بعد أن رفض ترامب، السبت، النتيجة التي أعلنتها وسائل إعلام أميركية بفوز المرشح الديموقراطي، جو بايدن.وكان ترامب قد أكد أنه سيثبت في المحكمة بأنه الفائز، وأن الانتخابات لا تزال بعيدة عن نهايتها.وأضاف أن "الأصوات القانونية هي التي تحدد الرئيس، لا الإعلام".وأفاد ترامب بأن فريق حملته سيتوجه إلى المحاكم، الاثنين، "لضمان المحافظة الكاملة على قوانين الانتخابات وتولي الفائز الحقيقي المنصب".وأشار إلى أنه يتوقع إعادة عد الأصوات في الولايات حيث يتقدم بايدن ببضعة آلاف الأصوات فقط.وتحدث على وجه الخصوص عن بنسلفانيا حيث يشير الجمهوريون إلى وجود تزوير، ويقولون إنه تم احتساب آلاف بطاقات الاقتراع التي وصلت متأخرة عبر البريد بشكل مخالف للقانون.ودعا ترامب، المحكمة العليا الأميركية، الأحد، على إلزام ولاية بنسلفانيا بفصل الأصوات المتأخرة عن الموعد الدستوري للاقتراع.وأضاف ترامب، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر، قوله: " يجب أن ننظر إلى الأصوات.لقد بدأنا في مرحلة جدولة البيانات.ويجب أن ننظر في هذه الادعاءات.نرى عددا من الإفادات الخطية التي تشير إلى حدوث تزوير في التصويت.لدينا تاريخ من المشاكل في الانتخابات.في ولاية بنسلفانيا كان لدينا أمر من قاضي المحكمة العليا أليتو لفصل بطاقات الاقتراع التي استلمت بعد الموعد النهائي التشريعي.وهذه مجموعة كبيرة من الأصوات".

وأوضح أنه "عندما تتحدث عن مشاكل في النظام، فهي بطريقة المصادقة على عليها، لأنه إذا كان هناك خلل في نظام المصادقة فهذا يعني التأثير بشكل كبير على الانتخابات بأكملها".وأشار ترابم إلى أن ما يقلقه وجود "أكثر من 100 مليون من بطاقات الاقتراع بالبريد في مدن مثل فيلادلفيا وديترويت، ناهيك عن سلسلة من المشاكل الانتخابية".

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