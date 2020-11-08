صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 371 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/11/08 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اوضح مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الأحد، 08 تشرين الثاني، 2020، التوزيع الجغرافي لـ 371 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلتها دائرته هذا اليوم.

وقال الحجامي في منشور على صفحته في "فيس بوك"، تابعته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 371 موزعة كالآتي:

أبو غريب 2

ابو دشير 2

الاعلام 7

البياع 5

التاجي 1

الحارثية 1

الحرية 22

الخطيب 9

الــدورة 18

الدولعي 11

الرحمانية 8

السيدية 8

الشالجية 4

الشعلة 22

الصالحية 9

الطارمية 3

الطوبجي 3

العامرية 13

العطـيـفيـة 5

الغزاليـة 24

القادسيـة 13

الكاظميـة 32

المحمودية 18

المنصور 12

اليـرموك 26

جــكوك 5

حي الجامعة 22

حي الجهاد 15

حي الخضراء 5

حي العامل 4

حي العدل 14

سبع البور 1

شارع حيفا 3

سكنة جانب الرصافة23

محافظة ذي قار 1

الشفاء:

701

الوفيات:

4

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