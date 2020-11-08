تعرف على راتب بايدن وحجم مخصصات الترفيه

2020/11/08 | 20:05 - المصدر: عين العراق

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الأحد 8 نوفمبر 2020 | 07:43 مساءً | عدد القراءات : 25

كشفت مصادر أن راتب الرئيس ‏الأمريكي الجديد والذي يؤدي القسم يوم 20 يناير المقبل يصل ‏إلى 400 ألف دولار سنويًا.‏

وأشارت وفقًا لشبكة "سي إن بي سي" إلى أن هناك بدلات أخرى ‏يتقاضاها الرئيس الأمريكي تشمل: 50 ألف دولار في السنة بدل ‏نفقات على الطعام وخلافه، و100 ألف دولار، للسفر والتنقلات، بالإضافة لـ 19 ‏ألف دولار "بدل ترفيه".

وذكرت التقارير أن راتب الرئيس الأمريكي ثابت منذ نحو 20 ‏عاما، وكان أول راتب خصص لـ"جورج واشنطن" أول رئيس ‏للولايات المتحدة هو 25 ألف دولار عام 1789، حتى وصل ‏إلى 400 ألف دولار عام 2001.‏

‏‎يشار إلى أن هناك 3 رؤساء تبرعوا برواتبهم، كان آخرهم ‏الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالإضافة ‏لجورج واشنطن وجون كينيدي.‏

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