داعش هاجمهم بفكره المتطرف وهم حاربوه بتفوقهم العلمي

2020/11/08 | 20:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد هجوم تنظيم داعش الارهابي على شنكال وإبادة الايزيديين جماعيآ وتفجير المدارس وهدمها، بهدف تحطيم الواقع التدريسي في المنطقة شباب وخريجي المنطقة يفتحون مراكز تعليمية لتعليم اللغة الإنكليزية وباقي المواد العلمية.

سعد قاسو مؤسس واستاذ لمركز ريزان التعليمي يقول في حديثه لـ PUKmedia: ان تأسيس المركز في أواخر 2019 جاء كفكرة لمجموعة من الخريجين لفتح مركز تعليمي في المنطقة لها أهمية كبيرة لحاجة المجتمع من تقوية اللغة الإنكليزية.

واشار قاسو الى، انه في البداية كانت دوراتنا لتعليم اللغلة الإنكليزية لعمر 15 سنة فما فوق، حيث تخرج من مركزنا ما يقارب 50 طالبا و طالبة من المستويات الثلاثة A1 / A2 / A3، و تخرج ايضاً من مركزنا ما يقارب 30 طالب و طالبة من الأطفال بعمر 15 عاما و اقل.

وتابع، وبعد نجاح دوراتنا وزيادة عدد المسجلين وحاجة الطلبة قمنا بفتح دورات المدرسية لطلبة الصف السادس الاعدادي للدراسة الكوردية و العربية، موضحا ان هدفنا من فتح المركز هو لتشجيع الناس على تعليم اللغة الانكلیزية وتطوير وتقوية الطلبة كما نعلم جميعاً بان اللغة الانكليزية أصبحت من أهم ركائز ألاساسية في الحياة، وفي جميع المؤسسات والوظائف اللغة من الشروط الأساسية.

واختتم قاسو حديثه، انه في الفترة الأخيرة قمنا بفتح عدة فروع لمركزنا في مناطق مختلفة منهم ناحية الشمال (مجمع بورك) ومركز قضاء شنكال، لكي نستطيع ان نقف مع الطلبة والخريجين والراغبين بتقوية لغتهم، وأن الكثير من الشباب من كلا الجنسين قدموا الى فرص العمل مع المنظمات وبعد انتهاء دورتهم في مركزنا بكل سهولة حصلوا على فرصة القبول.

PUKmedia/ شنكال/ تحسين شيخ كالو‌

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