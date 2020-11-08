جهاز مكافحة الإرهاب يكشف نتائج خطته الاستخبارية خلال عام

2020/11/08 | 20:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال جهاز مكافحة الإرهاب، الاحد، انه وضع خطة استخبارية "دقيقة جدا"، منذ بداية هذه السنة، استندت على عوامل عدة، وتميزت عملياته الامنية باعتقال إعداد كبيرة من القياديين في داعش، مشيرا إلى ان الإسناد الجوي وتبادل المعلومات الاستخبارية مع التحالف الدولي، كان في أعلى مستوياته هذا العام.

وذكر الناطق باسم الجهاز، صباح النعمان، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (8 تشرين الثاني 2020)، إن "جهاز مكافحة الإرهاب ومنذ بداية هذه السنة، وضع خطة استخبارية دقيقة جدا، مبنية على تحليل بيئة الواقع الأمني في جميع مناطق العراق، خاصة في المحافظات التي كانت في فترة من الفترات تحت سيطرة عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف النعمان، أن "الخطة الاستخبارية استندت بالدرجة الأساس على تعقب حركة فلول داعش الإرهابي، وعلى المعلومات التي حصلنا عليها من عمليات التحرير وقاعدة البيانات، لدى جهاز مكافحة الإرهاب، فضلا عن تعاون المواطنين بإدلائهم بالمعلومات، وكذلك من الإرهابيين الذين تم القبض عليهم في فترة سابقة".

وتابع، ان "الجهاز اعتماد على هذه المعلومات في بناء قاعدة استخبارية، لملاحقة فلول داعش، في المناطق التي تتواجد فيها، خاصة المناطق الوعرة والبعيدة".

وبين، أن "العمليات الأمنية خلال العام الجاري، امتازت باعتقال إعداد كبيرة من الإرهابيين من المستويات القيادية من داعش، فضلا عن تدمير وحرمان العصابات الإرهابية من المضافات الطبيعية، التي أقاموها في المناطق الجبلية، خاصة السلاسل الجبلية في حمرين، وفي منطقة وادي زيتون، وفي مناطق شمال ديالى وجنوب كركوك، وجنوب الموصل".

ولفت إلى أن "الإسناد الجوي وتبادل المعلومات الاستخبارية مع التحالف الدولي، كان في أعلى مستوياته هذا العام"، منوها "أستطعنا بإسناد وضربات التحالف الدولي، تدمير مضافات كبيرة، وأعداد كثيرة منها، في السلاسل الجبلية في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والموصل".

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