2020/11/08 | 20:15 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مترجم ل 7sky

(رويترز) – تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم 50 مليونا يوم الأحد ، وفقا لإحصاء لرويترز ، حيث شكلت الموجة الثانية من الفيروس في الثلاثين يوما الماضية ربع الإجمالي.

كان أكتوبر هو أسوأ شهر للوباء حتى الآن ، حيث أصبحت الولايات المتحدة أول دولة تبلغ عن أكثر من 100000 حالة يومية.



ساهمت الطفرة في أوروبا في الارتفاع.

ويُظهر آخر متوسط لاخر سبعة ايام ارتفاع الإصابات اليومية العالمية بأكثر من 540 ألفًا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا 50 مليونًا بعد ارتفاع دام 30 يومًا 7 SKY TV.

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