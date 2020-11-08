نائب: قانون الاقتراض سيمرر الخميس القادم وستخفض مبالغه الى النصف

2020/11/08 | 20:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد النائب مضر الكروي، الاحد، بان قانون الاقتراض سيطرح للتصويت في جلسة الخميس القادم.

وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “المشاورات بين الكتل السياسية حيال قانون الاقتراض الذي قدمته حكومة الكاظمي لايزال مستمرا من اجل الوصول الى توافق مبدئي من ناحية تحديد المتغيرات الضرورية خاصة في ظل اجماع بان المبالغ التي ذكرت في القانون مرتفعة جدا لها تداعيات قاسية على الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة”.

واضاف، ان “قانون الاقتراض سيطرح في جلسة الخميس القادم للتصويت بعد اكمال كافة المتغيرات الرئيسية وخاصة وان المبالغ ستخفض الى اكثر من نصف اي لايوجد دعم نيابي لطلب الحكومة لـ41 ترليون دينار لافتا الى الاقتراض رغم انه ضرورة مرحلية لكنه يمثل اعباء مالية كبيرة تثقل كاهل الاقتصاد الوطني وسط تحذيرات متزايدة من ان تكرار عملية الاقتراض ستؤدي الى مخاطر جمه على الاقتصاد وباشكال متعددة”.انتهى 25 ف

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