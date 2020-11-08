الكرخ يسحق كورونا بمعدل شفاء مرتفع كثيراً عن الإصابات خلال 24 ساعة

2020/11/08 | 20:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اوضحت دائرة صحة الكرخ، التوزيع الجغرافي للاصابات بفيروس كورونا المسجلة فيها هذا اليوم ، البالغ عددها 371 اصابة .

وذكرت الدائرة في بيان ان الاصابات توزعت كالتالي:

أبو غريب ——————2ابو دشير ——————2الاعلام ——————7البياع ——————5التاجي ——————1الحارثية ——————1الحرية ——————22الخطيب ——————9الــدورة -———-——18الدولعي ——————11الرحمانية ——————8السيدية ——————8الشالجية ——————4الشعلة ——————22الصالحية ——————9الطارمية ——————3الطوبجي ——————3العامرية ——————13العطـيـفيـة -—————5الغزاليـة -—————24القادسيـة —————-13الكاظميـة —————32المحمودية —————18المنصور —————-12اليـرموك ——-———26جــكوك —————-5حي الجامعة ————-22حي الجهاد -————15حي الخضراء -————5حي العامل -————-4حي العدل ——-——-14سبع البور —————1شارع حيفا ————3سكنة جانب الرصافة-—23محافظة ذي قار ———1

الشفاء: 701الوفيات: 4 .

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