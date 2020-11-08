موكب ترمب يغادر البيت الابيض

2020/11/08 | 20:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عرضت وسائل اعلام أميركية مشاهد يظهر فيها موكب الرئيس الأميركي الخاسر بالانتخابات الرئاسية دونالد ترمب وهو يغادر البيت الأبيض.

وكان ترمب قد غادر البيت الابيض يوم أمس بشكل مؤقت ليتوجه الى لعب رياضة الغولف، وهو تصرف اثار الكثير من اللغط في الأوساط الأميركية، ليعود بعدها الى القصر الرئاسي، في وقت يواصل فيه ترمب توجيه الاتهامات للرئيس المنتخب جو بايدن ومناصريه بالتلاعب بالانتخابات، مصرا على عدم الاعتراف بهزيمته

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