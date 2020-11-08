إغلاق شركة أدوية في الاقليم

2020/11/08 | 20:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أغلقت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الأحد، شركة للأدوية بسبب مخالفتها للتعليمات والتعامل مع الأدوية غير المرخصة.

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