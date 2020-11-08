التحالف يُعيد تنظيم البيشمركة ويسلح لواءين

2020/11/08 | 20:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مستشار عسكري بوزارة شؤون البيشمركة أن التحالف الدولي ضد داعش سيقوم بتسليح لواءين آخرين تابعين للوزارة بأسلحة أميركية حديثة ومتطورة.

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