2020/11/08 | 20:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، عن انقاذ خمسة عمال سوريين من حريق مطعم في الفلوجة.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق اندلاع داخل المطعم السوري الواقع في قضاء الفلوجة حي الشرطة في محافظة الانبار مساء هذا اليوم الاحد”.

وأضاف البيان أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ خمسة عمال سوريين الجنسية مع إجراء الإسعافات الأولية وانعاشهم بواسطة اجهزة التنفس قبل نقلهم الى المستشفى الفلوجة العام بعجلات اسعاف الدفاع المدني بعد تعرضهم لحالات اختناق نتيجة استنشاقهم الدخان الكثيف المنبعث من جراء الحريق داخل المطعم”، مؤكدة أن “سبب الحادث كان الاهمال بشروط السلامة والامان”.

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