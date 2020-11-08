2020/11/08 | 21:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داعش يفرج عن شخصين اختطفهما قبل أسبوعين بين جلولاء وخانقين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/08 | 21:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يفرج عن شخصين اختطفهما قبل أسبوعين بين جلولاء وخانقين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يفرج عن شخصين اختطفهما قبل أسبوعين بين جلولاء وخانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).