فاتي يزيد معاناة برشلونة

2020/11/08 | 21:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

سيخضع أنسو فاتي نجم نادي برشلونة الإسباني لعملية جراحية، يوم غد الاثنين، على إثر تعرضه لتمزق في الغضروف الداخلي للركبة اليسرى.

ونشرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ تقريرا ذكرت فيه أن "النجم الشاب أجرى فحوصات، وتم تحديد يوم غد الاثنين لإجراء عملية جراحية، بدلا من العلاج الطبيعي".

وتعرض فاتي للإصابة بعد أن تسبب عيسى ماندي لاعب ريال بيتيس في سقوطه على أرض الملعب خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين أمس السبت".

ولم يحدد برشلونة الفترة اللازمة لتعافي اللاعب لكن وسائل إعلام إسبانية قدرت فترة غيابه بين 3 و5 أشهر، ما يزيد من معاناة الفريق الكتالوني، الذي وجد ضالته في مهاجمه الشاب بعد أن شكل ثنائيا متفاهما ومتعاونا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي".

المصدر : ارم نيوز

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