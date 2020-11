لاعب كريستال بالاس الانجليزي كاردو كاميران يلتحق بوفد منتخب الشباب في الدوحة

2020/11/08 | 21:04 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلَ، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، كاردو كاميران، محترف فريق كريستال بالاس الانكليزي تحت 18 عاما، وذلك من أجل الانضمام لتدريبات منتخبنا الوطني للشباب الذي يستعد لملاقاة منتخب شباب قطر ودياً في الثاني عشر والخامس عشر من الشهر الجاري.وكانَ في استقبال اللاعب أثناء وصوله إلى مقر إقامة المنتخب، مدرب منتخبنا للشباب،

