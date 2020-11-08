طهران تطلب من واشنطن

2020/11/08 | 21:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على خلفية انتخاب جو بايدن رئيسا جديدا

للولايات المتحدة، دعت الخارجية

الإيرانية اليوم الأحد واشنطن لإعلان

"التوبة" و"التعويض عما فات" ووقف حربها

الاقتصادية على إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرا

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