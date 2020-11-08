2020/11/08 | 21:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل الأردن اليوم الأحد 52 وفاة و4519

إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة

الصحة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة

في المملكة إلى 109,321 حالة، بينما يرتفع

إجمالي عدد الوفيات إلى 1233 حالة.

وذكرت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن.. قفزة قياسية جديدة في إصابات ووفيات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن.. قفزة قياسية جديدة في إصابات ووفيات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).