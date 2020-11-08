بريطانيا تسجل 20752 إصابة و156 وفاة جديدة بكورونا

2020/11/08 | 21:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البريطانية مساء

اليوم الأحد، عن تسجيلها 20752 إصابة و156

وفاة جديدة بفيروس كورونا، في انخفاض

ملموس للمؤشرين مقارنة مع بيانات أمس

السبت.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة،

بارتفاع عدد

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