سي ان ان : سيدة البيت الابيض تنضم للمجموعة التي تطالب الرئيس ترامب بالاعتراف بالهزيمة وقبول نتيجة الانتخابات

2020/11/08 | 21:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ افادت شبكة سي إن إن: بان سيدة البيت الابيض "ميلانيا ترامب" تنضم للمجموعة التي تطالب الرئيس دونالد ترامب بالاعتراف بالهزيمة وقبول نتيجة الانتخابات./انتهى9

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